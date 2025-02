Beim Slalomkurs zeigen die Sielenbacher Skifahrer ihr Können

Erfolgreich und ohne Unfälle oder Verletzungen beendete der Skiclub Sielenbach seinen Skikurs. Die 35 Skischüler durften sich in unterschiedlichen Leistungsgruppen auf einem rund 20-sekündigen Slalomkurs im Sudelfeld bei Bayerischzell messen. An vier Samstagen waren die Kinder zwischen fünf und 13 Jahren, aufgeteilt in mehrere Gruppen, von insgesamt zwölf Übungsleitern betreut worden. Auch ein Erwachsenenskikurs mit jeweils sieben Teilnehmern wurde an zwei Samstagen vom Abteilungsleiter des Skiclubs, Werner Zehentbauer, durchgeführt.

Da hohe Temperaturen und sonniges Wetter für den Tag des Abschlussrennens vorausgesagt waren, durften die Skischüler gleich nach der Ankunft einmal den Kurs durchfahren und das Rennen wurde bereits gegen 9.30 Uhr gestartet. In die Wertung kam der beste von zwei Läufen. Im Anschluss an das Rennen der Skikids wurde traditionell der Würstelcup ausgefahren. Teilnehmen durften die Eltern der Skischüler und die Übungsleiter. Gerade die Übungsleiter lieferten sich ein packendes Rennen und am Ende setzte sich der „Youngstar“ Raphael Zehentbauer mit vier Zehntel Sekunden vor David Schneider durch. Bester Elternteil war Andi Mehrbrodt, der den fünften Platz belegte.

Bei der anschließenden Siegerehrung im Sportheim Sielenbach erhielten die drei Erstplatzierten ihrer Gruppe jeweils einen Pokal. Die danach platzierten Skischüler wurden alle als Viertplatzierte gewertet und erhielten als Preis ebenfalls einen „goldenen“ Skifahrer von ihren Übungsleitern überreicht.