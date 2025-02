Blaskapelle lädt Vereine musikalisch zu ihrem 45. Jubiläum ein

Mit einer originellen Idee hat die Blaskapelle Sielenbach auf die Feier ihres 45. Jubiläums aufmerksam gemacht. Sie überbrachte den Vorsitzenden der 16 Ortsvereine und den drei Hütt‘n die Einladung musikalisch. Dafür schrieben die Musiker einen eigenen Text auf die Melodie des Bozener Bergsteigermarschs. Das Fest findet vom 18. bis 20. Juli in der Stockhalle am Sportgelände statt. Neben einem Kabarettabend am Samstag mit Tom und Basti ist ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntag im Klostergarten von Maria Birnbaum geplant.

