Blaskapelle Sielenbach feiert mit Kabarettduo Tom und Basti

Die Blaskapelle Sielenbach feiert im nächsten Jahr ihr 45-jähriges Bestehen. Das Fest soll vom 18. bis 20. Juli in der Stockhalle am Sportgelände stattfinden. Als ein Höhepunkt im Festprogramm ist der Auftritt von Tom und Basti am 19. Juli geplant. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 22. November.

Der Auftakt am 18. Juli um 19 Uhr steht unter dem Motto „Aufgspuit in Sialabo“. Hierzu haben die Sielenbacher rund 20 befreundete Blaskapellen und Musikvereine eingeladen. Für den Kabarettabend am Samstag, 19. Juli, um 20 Uhr konnte die Kapelle das Duo Tom und Basti gewinnen, das vielen aus den BR-Brettlspitzen bekannt ist. 20 Jahre sind die beiden mittlerweile als Wirtshausmusiker auf Tour. Sie ziehen mit Gitarre, Steirischer und ihren typischen alten Gewändern wie Vagabunden von Ort zu Ort.

Der Nachwuchs der Blaskapelle heißt „De Junga Sialabecka“

Am Sonntag, 20. Juli, findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst im Klostergarten von Maria Birnbaum. Danach geht es mit den Vereinen der Gemeinde zur Stockhalle, wo es Mittagessen gibt und das Fest am Nachmittag ausklingt.

Die Blaskapelle Sielenbach hat derzeit 42 aktive Mitglieder. Sie tritt bei diversen Anlässen im Landkreis Aichach-Friedberg und den Nachbarlandkreisen auf. 16 Nachwuchsmusiker und -musikerinnen haben unter dem Namen „De Junga Sialabecka“ ebenfalls einige Auftritte im Jahr. Sie werden so schrittweise an die Blaskapelle herangeführt. Lange Zeit wurde der Verein von Martin Heitmeier geführt, aber nun hat seine Tochter, Hannah Heitmeier, das Amt der Vorsitzenden übernommen. Die musikalische Leitung hat seit einigen Jahren Florian Schlämmer inne.

Vorverkauf: Karten für Tom und Basti gibt es hier: Metzgerei Drexl, Metzgerei Winterholler, Bäckerei Scharold und Getränke Ege. Über die Webseite des Vereins www.blaskapelle-sielenbach.de können ebenfalls Tickets erworben werden.