Sielenbach

vor 2 Min.

Blaskapelle Sielenbach: Mit 35 Märschen auf die Münchner Wiesn

Die Blaskapelle Sielenbach nahm am Trachten- und Schützenumzug zum Oktoberfest teil. Im Bild rechts Kapellmeister Florian Schlemmer und dahinter der Zweite Kapellmeister, Maxi Arzberger.

Plus Die Musikerinnen und Musiker aus Sielenbach nehmen zum zweiten Mal am Trachtenumzug auf das Oktoberfest in München teil. Wie sie den Tag erlebt haben.

Von Thomas Weinmüller Artikel anhören Shape

Draußen war es noch dunkel und es begann schon leicht zu regnen, da machte sich Martin Heitmeier mit seinen Kindern, die ebenfalls Mitglieder der Blaskapelle Sielenbach sind, in seinem Kombi auf dem Weg nach Altomünster. Dort warteten schon weitere Musikerkolleginnen und -kollegen auf die Abfahrt der S-Bahn nach München um 6.52 Uhr. Einige Mitglieder der Kapelle hatten unterwegs noch frische Brezn und "Handwürste" als Stärkung besorgt. Ziel war die Widenmayerstraße 5, wo die Blaskapelle den Zug Nummer 20 des Trachten- und Schützenumzugs auf die Wiesn anführen sollte und sich hier zur Aufstellung einfinden musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .