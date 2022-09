Immer wieder liegen Nägel unter den Autos der Kinderhaus-Mitarbeiterinnen

Plus Innerhalb von zwei Jahren gibt es acht Vorfälle von manipulierten Autoreifen beim Sielenbacher Kinderhaus Sonnenschein. Der Bürgermeister schaltet die Polizei ein.

Seit rund zwei Jahren manipulieren eine oder mehrere unbekannte Personen die Reifen von Mitarbeiterinnen des Sielenbacher Kinderhauses Sonnenschein. In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend zeigte sich Bürgermeister Heinz Geiling darüber sehr verärgert. Er hat inzwischen die Polizei eingeschaltet.