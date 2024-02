Burschenverein Sielenbach dreht "Werbevideo" für Festwoche im Mai

Die Sielenbacher Burschen feiern vom 1. bis 5. Mai ihr 100-jähriges Bestehen. In einem Video werben sie für das Fest. Inspiriert wurden sie von einer Briefmarken-Werbung.

Auf dem Instagram-Kanal des Sielenbacher Burschenvereins wird kräftig Werbung für die 100-Jahrfeier vom 1. bis 5. Mai gemacht. Dazu wurde eigens ein Video gedreht. Wie Vorsitzender Kilian Breitsameter berichtet, wurde das rund zwölfseitige Drehbuch für den 1,5-minütigen Trailer hauptsächlich von Maxi Brunner und ihm geschrieben.

Auch für den reibungslosen Ablauf und die jeweiligen Set-Einteilungen an den beiden Drehtagen waren die beiden genannten Mitglieder des Burschenvereins verantwortlich. Neben rund 20 Burschen und zehn Festdamen sind auch Fußballerinnen und Fußballer, Mitglieder der örtlichen Feuerwehr, der Blaskapelle Sielenbach und zwei Rallye-Fahrer in dem kurzen Video zu sehen. Von der Handlung sei nur so viel verraten, dass sie mit einem Flug über Sielenbach beginnt und am Dorfplatz, wo das Zelt für die Festtage aufgestellt wird, endet. Mit dem Video ist auch der Flug eines kleinen Flugzeugs über Sielenbach aufgeklärt, das am Vorabend des Autocrosses 2023 über Sielenbach seine Schleifen gezogen hatte.

Sielenbacher Burschen nehmen Video aus den USA als Vorbild

Inspiriert wurde der Burschenverein von einem ähnlichen Clip in den 50er-Jahren aus den USA für die Werbung einer Biermarke. Dieser diente dann laut Kilian Breitsameter quasi als Vorlage und wurde auf die Bedürfnisse des Burschenvereins zu- beziehungsweise umgeschnitten. Besonders wichtig war den Burschen, dass auch andere Vereine aus dem Ort in das Video eingebunden sind.

Abrufen kann man den Kurzfilm unter dem Instagram Account des Burschenvereins "Burschenverein_Sielenbach".