Damit die Artenvielfalt zurückkehrt: Sielenbach wird Modellgemeinde

Sielenbach will die öffentlichen Grünflächen nicht mehr mulchen. Die Pflege wird so umgestellt, dass Artenvielfalt wieder eine Chance hat. Wie das geht.

Seit den 80er-Jahren ist das Mulchgerät auch im Wittelsbacher Land das wichtigste Instrument zur Pflege der Straßen- und Wegränder. Doch das Mulchen bringt Nachteile mit sich. Zum Beispiel leidet die Artenvielfalt. Die Gemeinde Sielenbach will es besser machen. Sie wird Modellgemeinde der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG). Ziel ist es die Pflege öffentlicher Grünflächen so umzustellen, dass die Artenvielfalt eine Chance hat und zugleich sinnvolle Verwendungsformen für das Mähgut gefunden werden.

Wo gemulcht wird, wächst das Straßenbegleitgrün immer üppiger. Kommunale Bauhöfe und Landwirte müssen dem Einheitsgrün immer häufiger zu Leibe rücken. An den Wegrändern wachsen Gras, Brennnesseln und Disteln, wo es früher üppig blühte. In der Folge verschwinden immer mehr Arten. Das ist an Windschutzscheiben von Autos deutlich abzulesen. Sie müssen nur noch selten von Insekten gereinigt werden.

Die Mulchschicht erstickt Wildpflanzen

Das Problem ist erkannt, der Gesetzgeber hat reagiert. In Bayern müssen die Ränder an Staatsstraßen so bewirtschaftet werden, dass Luftreinhaltung, Artenvielfalt und Biotopverbund gefördert werden. Eine entsprechende Empfehlung gibt es auch für Landkreise und Gemeinden und ihre Straßen. Die Flächen sollen neuerdings laut Mitteilung der LWG als Magergrünland bewirtschaftet werden. So sollen sich blütenreiche Verbindungskorridore durch die Landschaft ziehen. Hier können Insekten und andere Tiere neue Lebensräume, Nahrungsquellen und Sexualpartner finden. Dies sichert langfristig ihr Überleben.

Das Projektteam begutachtete an einer Gemeindestraße in Sielenbach den Straßenrand. Die Modellgemeinde will die Pflege öffentlicher Flächen so umstellen, dass Artenvielfalt wieder eine Chance hat. Foto: Stephan Kreppold

Vielerorts werden bereits ökologische Pflegeregimes auf kommunalen Grünflächen etabliert, teilt die Landesanstalt mit. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es für die Kreisstraßen seit 2022 ein Pflegekonzept, das der Kreisbauhof Schritt für Schritt umsetzt. Besonders wirksam ist es „Wildnis“ etwas mehr zuzulassen, indem weniger und schonend für Tiere gemäht wird. Wird Mähgut abtransportiert, statt es durch eine Mulchmahd an Ort und Stelle verrotten zu lassen, entwickelt sich eine besondere Blühwirkung. Lichtkeimende Wildpflanzen werden nicht von der Mulchschicht erstickt und der Nährstoffentzug hilft den Blühpflanzen, sich gegen Gräser zu behaupten. Zusätzlich wird so das Mähgut zur regionalen Verwertung und Wertschöpfung frei.

Die LWG sieht gerade in ländlichen Kommunen, die neben Wegrändern auch Friedhöfe, Parkanlagen, Gewässerränder oder Sportplätze pflegen, große Potenziale zur Aufwertung von öffentlichen Flächen. Von Vorteil sei, dass lokal ansässige Landwirte zum Beispiel über die Tierhaltung, die Biogasproduktion, die Kompostierung oder die Pelletherstellung einbezogen werden könnten. Zusätzlich könnten Landwirte als Nebenerwerb bei der Pflege unterstützen und Bauhöfe entlasten.

Das Projekt für Artenvielfalt in Sielenbach dauert zwei Jahre

Vorzeigbare Beispiele von Gemeinden, die bereits heute nennenswerte Mähgutmengen abtransportieren und verwerten, sind der Mitteilung zufolge deutschlandweit rar gesät. Ein zweijähriges wissenschaftliches Projekt der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) unter der Leitung von Martin Degenbeck unterstützt nun die Gemeinde Sielenbach auf ihrem Weg zur Mähgutverwertung. Die finanziellen Mittel wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus bereitgestellt.

Im Projekt werden Flächen der Gemeinde Sielenbach mit modernen fernsteuerbaren Raupengeräteträgern gemäht und deren Wirtschaftlichkeit beurteilt. Ferner soll die Thematik in der Region verankert werden, indem wichtige Akteure sensibilisiert und miteinander vernetzt werden. Das übergeordnete Ziel ist es Lösungen zu finden, die alle Interessen abdecken und Sielenbach möglichst dauerhaft zu einer blütenreichen Gemeinde mit regionaler Wertschöpfung und Mähgutverwendung werden lassen.

Neben den Wissenschaftlern der LWG beteiligen sich der örtliche Bauhof, die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege des Landratsamtes Aichach-Friedberg, der Landschaftspflegeverband und die bayerische Wildlebensraumberaterin für das öffentliche Grün am Projekt. Damit sollen Lösungsansätze eine Strahlkraft entwickeln und Sielenbach als Vorzeigegemeinde in der Region etablieren, teilt Lennart Dittmer von der Landesanstalt mit. (AZ)