Das Kinderhaus Sonnenschein verkürzt ab Herbst die Öffnungszeiten

Kinder werden aktuell im Sielenbacher Kinderhaus bis 16.30 Uhr betreut. Ab September ist das Interesse gering. Deshalb schlägt die Leiterin eine Änderung vor.

Ab September verkürzt sich die Öffnungszeit vom Kinderhaus Sonnenschein während der Woche um eine halbe Stunde. Von Montag bis Donnerstag hat der Kindergarten dann nur noch von 7 bis 16 und nicht mehr wie bisher bis 16.30 Uhr geöffnet. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Aktuell sind von 77 Kindern 15 für die Zeit bis 16.30 Uhr angemeldet. Ab dem neuen Kindergartenjahr ist es aber nur noch eines. Die Kindergartenleiterin hatte deshalb angeregt, die Öffnungszeiten im neuen Kindergartenjahr um eine halbe Stunde zu verkürzen.

Der Gemeinderat Sielenbach stimmt für die Änderung der Kita-Öffnungszeiten

Aus Kostengründen könne die Gemeinde, die Träger der Einrichtung ist, eine so individuelle Betreuung nicht schultern, sagte Bürgermeister Heinz Geiling. Das sah auch der Gemeinderat so und stimmte der Verkürzung zu. Sollte in den nächsten Jahren der Bedarf nach einer längeren Betreuungszeit wieder da sein, werden die Öffnungszeiten erneut angepasst.