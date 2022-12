Sielenbach

vor 52 Min.

Der Bouleplatz in Sielenbach wird zur Eislauffläche umgewandelt

Der Bouleplatz am Sielenbacher Dorfplatz (hier ein Archivbild) soll sich in einen Eisplatz verwandeln.

Plus In der letzten Sitzung des Jahres in Sielenbach geht es um Bauangelegenheiten. Einer zu hohen Stützmauer verweigert der Rat die nachträgliche Legalisierung.

Artikel anhören Shape

Weil es in den kommenden Tagen sehr kalt werden soll, wird der Sielenbacher Bouleplatz wieder zum Eisplatz umgebaut. Darüber informierte Bürgermeister Heinz Geiling in der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres. Wer am Samstag dabei helfen möchte, solle sich bei Gemeinderat Jürgen Oswald melden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen