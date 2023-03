Die Sielenbacher Feuerwehr hat einen neuen Ehrenkommandanten

Plus Bernhard Bichler, der 18 Jahre lang Kommandant war, bekommt bei der Jahreshauptversammlung die besondere Ehrung. Auch Neuaufnahmen gibt es.

Um Nachwuchs muss sich die Freiwillige Feuerwehr in Sielenbach überhaupt keine Gedanken machen. Kommandant Andreas Kreutmeier konnte bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Gasthof Winterholler wieder sechs junge Leute in den Dienst aufnehmen. Weitaus länger dabei ist Bernhard Bichler, den der Vorsitzende Michael Trinkl zum Ehrenkommandanten der Wehr ernannte.