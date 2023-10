Die Woche der Kirchenmusik in Sielenbach wird immer bekannter

Vom 15. bis zum 22. Oktober findet in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach die Woche der Kirchenmusik statt. Was ist das Besondere daran?

Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Wahrnehmung der Veranstaltung beim Publikum und den Kirchgängern entwickelt?



Pater Norbert: Die Resonanz auf die Woche der Kirchenmusik war zwar von Anfang an sehr positiv. Die Wahrnehmung beim Publikum hat sich jedoch insofern spürbar geändert, als inzwischen bereits im Vorfeld viele Anfragen über Termine bei mir gestellt werden, nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern oft von weiter her. Der Bekanntheitsgrad der Veranstaltung steigt und das Einzugsgebiet wird größer.

Pater Norbert Rasim vom Deutschen Orden freut sich schon auf die Woche der Kirchenmusik. Foto: Marina Wagenpfeil (Archivbild)

Was sind die besonderen Glanzlichter der diesjährigen Kirchenmusikwoche?



Rudolf Drexl:: Im Zentrum stehen drei große Orchestermessen von Josef Haydn, insbesondere die Paukenmesse im Abschlusskonzert am 22. Oktober. Diese „Missa in tempore belli“, damals inspiriert durch die napoleonischen Kriege, passt angesichts der traurigen Vorgänge in Osteuropa sehr aktuell auch in unsere Zeit: Die kriegerischen Pauken verbinden sich im Agnus Dei mit der Bitte um Frieden.

Es ist uns gelungen, ausgezeichnete Gesangssolisten für die Konzerte und Gottesdienste zu verpflichten. Ein Glanzstück wird sicherlich Mozarts berühmte Motette „Exsultate, jubilate“ im Eröffnungskonzert am 15. Oktober sein. Ferner freue ich mich, dass auch Anton Rast aus Obergriesbach wieder mit virtuosen Trompetenkonzerten dabei sein wird.

Das Programm zur Woche der Kirchenmusik 1 / 7 Zurück Vorwärts Sonntag, 15. Oktober: 15.30 Uhr Konzert mir Werken von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart. 19 Uhr Gottesdienst, "Große Orgelsolomesse" für Soli, Chor, Orgelsolo und Orchester von Joseph Haydn.

Montag, 16. Oktober: 19 Uhr Gottesdienst mit Kirchenmusik der Romantik von Gabriel Fauré, Hugo Wolf und Antonin Dvorak.

Mittwoch, 18. Oktober: 19 Uhr Konzert mit Werken von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Tomaso Albioni.

Freitag, 20. Oktober: 19 Uhr Gottesdienst mit Werken aus der Renaissance und des Frühbarock von Giovanni Battista Bianco, Andreas Hammerschmid und Johann Hermann Schein.

Samstag, 21. Oktober: 19 Uhr Konzert mit Gospels und Spirituals.

Sonntag, 22. Oktober: 15.30 Uhr Konzert mit Werken von Johann Georg Neruda, Joseph Haydn und Johann Christian Bach. 19 Uhr Gottesdienst, Messe Bass von Gabriel Fauré.

Informationen: www.woche-der-kirchenmusik-mbb

Wie entstand das besondere Programmformat der Festwoche mit der Mischung aus Konzerten und Gottesdiensten?



Pater Norbert: Die besondere Programmvielfalt der einzelnen Konzerte in Kombination mit den musikalisch aufwendig gestalteten Eucharistiefeiern ist eine Mischung, die hier in Maria Birnbaum sicherlich einzigartig ist. Es gibt Menschen, die die kontemplative Atmosphäre des Gottesdienstes, also der musikalisch gestalteten Liturgie, bevorzugen. Andere lassen sich lieber vom großen Orchesterapparat oder schwungvoll vorgetragenen Gospels inspirieren. Für jeden Musikliebhaber gibt es ein Angebot.

Ein einwöchiges Festival mit zahlreichen Mitwirkenden aus dem Boden zu stampfen und zu finanzieren ist keine einfache Aufgabe. Was waren und sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen bei der Umsetzung?



Rudolf Drexl:: Die größten Herausforderungen liegen tatsächlich nicht im künstlerischen, sondern im organisatorischen Bereich. Ein großes Problem ist jedes Jahr die Terminfindung: Während der Woche soll es möglichst wenig Konkurrenzveranstaltungen geben, damit unser Publikum Zeit hat. Vor allem aber müssen alle Mitwirkenden – und das sind jedes Mal um die 80 bis 100 Personen – Zeit haben, von der Koordination der Probenarbeit ganz zu schweigen. Des Weiteren halten wir ja von Anfang an am Prinzip des freien Eintrittes fest. Das bedeutet, dass das gesamte Budget aus Spenden finanziert werden muss. Das war schon von vorneherein schwierig, wird jedoch in den derzeit wirtschaftlich schwierigen Zeiten noch problematischer.

Was sind Ihre musikalischen Wünsche und Pläne für die Zukunft?



Drexl:: Ein wenig Spannung auf das neue Programm soll schon bleiben – da will ich nicht alles verraten. Pläne gibt es viele. Ein Thema der Zukunft wird sicherlich die Musik des Hauses Wittelsbach sein: Die Wittelsbacher haben nicht nur zahlreiche namhafte Komponisten als Hofmusiker beschäftigt und dort Werke in Auftrag gegeben, sondern es gab auch immer wieder Mitglieder des Hauses Wittelsbach, Männer und Frauen, die selbst komponiert haben. Ein solcher Themenschwerpunkt würde einer Wallfahrtskirche im Wittelsbacher Stammland sicher gut zu Gesicht stehen. Die wichtigste Aufgabe wird jedoch sein, die Nachhaltigkeit der Festwoche strukturell zu sichern.

Zur Person: Pater Norbert Rasim ist Hausherr der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach. Rudolf Drexl ist Kirchenmusiker, stammt aus Sielenbach und fungiert als künstlerischer Leiter der Woche der Kirchenmusik in Maria Birnbaum.