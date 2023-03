Driftversuche vor der Wallfahrtskirche in Sielenbach: 1000 Euro Schaden

Durch Driftversuche vor der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach hinterlässt ein Autofahrer einen Schaden von 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer hat den Parkplatz vor der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, driftete der Unbekannte in der Nacht zum Sonntag mit seinem Wagen über den neu gekiesten Parkplatz und verursachte dadurch mehrere tiefe Fahrspuren.

Parkplatz vor der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum wurde erst planiert

Der Parkplatz war erst vor Kurzem durch eine Fachfirma planiert worden und muss nun erneut eingeebnet werden. Nach Angaben der Polizei schätzt die Gemeinde den Schaden auf mindestens 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter der Telefonnummer 08251/8989-0 um Hinweise auf den Verursacher. (nsi)