vor 33 Min.

Ecknachbrücke nach Schafhausen wird erneuert

Plus Bauarbeiten stehen an der Ecknachbrücke nach Schafhausen an. Sie muss erneuert werden. Die Fahrbahn wird verbreitert. Auf die Gemeinde Sielenbach kommen hohe Kosten zu.

Die Ecknachbrücke nach Schafhausen wird erneuert. Die Fahrbahn wird sechs Meter breit, außerdem bekommt sie einen Geh- und Radweg, der bis zum Ortsanfang von Schafhausen fortgeführt wird. Der Sielenbacher Gemeinderat beschloss das auf 800.000 Euro geschätzte Projekt einstimmig.

Manfred Ziegler vom Germeringer Ingenieurbüro Dippold und Gerold illustrierte dabei den aktuellen, schlechten Zustand der Brücke. So gebe es Absackungen, Ausspülungen, keine richtige Ufersicherung und keine sogenannten Brückenkappen. Das größte Problem bei dem Bau stellt der schlechte Untergrund dar. Die entsprechenden Untersuchungen haben ergeben, dass die oberen Schichten kaum tragfähig sind. Deshalb ist eine Tiefgründung mit acht Bohrpfählen notwendig.

