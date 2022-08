Sielenbach

Eine Pionierin und Kämpferin verlässt die Mittelschule Sielenbach nach 33 Jahren

Plus Schulleiterin Claudia Gadsch hat in Sielenbach vieles bewegt. Zum Abschied gibt es eine rührende Feier. Aufsicht Elisabeth Strobel geht nach 42 Jahren in Ruhestand.

Von Thomas Weinmüller

Wahrscheinlich hat sich Claudia Gadsch im September 1989 noch nicht vorstellen können, dass sie einmal 33 Jahre lang an derselben Schule bleiben und diese auch noch 15 Jahre als Rektorin leiten würde. Gadsch hat von Anfang an für den Erhalt der Mittelschule gekämpft. Sie hat auch dafür gesorgt, dass man lerntechnisch, organisatorisch und digital zu den weitest entwickelten Mittelschulen in Schwaben zählt.

