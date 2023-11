Sielenbach

Feuerwehreinsatz bei Sielenbach-Schönberg: Holzhäckselmaschine brennt

Ein Lastwagen, der als Holzhäckselmaschine genutzt wurde, brannte am Freitagmittag in einem Waldstück zwischen Sielenbach und dem Dasinger Ortsteil Laimering ab. Nach drei Stunden konnten die Feuerwehren den Brand löschen.

In einem Waldstück bei Sielenbach-Schönberg kommt es am Freitag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Eine Holzhäckselmaschine steht komplett in Flammen.

Eine brennende Holzhäckselmaschine hat am Freitagmittag für einen großen Feuerwehreinsatz in einem Waldstück zwischen Sielenbach und dem Dasinger Ortsteil Laimering gesorgt. Gegen 12.33 Uhr wurden die Feuerwehren Sielenbach und Rieden-Tattenhausen zu dem brennenden Lastkraftwagen bei Schönberg (Sielenbach) alarmiert. Das Fahrzeug, das als Holzhäckselmaschine genutzt wurde, stand bereits vollständig in Flammen, als die ersten Rettungskräfte eintrafen. Feuerwehren löschen Brand in Sielenbach-Schönberg nach drei Stunden Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, konnte die Wasserversorgung an der Einsatzstelle im Wald nicht sichergestellt werden. Daher sei gegen 12.45 Uhr die Wasserkomponente - ein Wechselladerfahrzeug mit 7500 Litern Wasser, Löschfahrzeug und Logistikfahrzeug mit Schläuchen - aus Aichach angefordert worden. Mit dem Wechselladerfahrzeug und dem Abrollbehälter Wasser wurden die Löschfahrzeuge aus Sielenbach und Rieden-Tattenhausen zur weiteren Brandbekämpfung eingespeist. Nach über drei Stunden löschten mehrere Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehren Aichach, Adelzhausen und Sielenbach die Häckselmaschine ab. Auch die Feuerwehren aus Laimering und Friedberg waren vor Ort. Polizei geht von Sachschaden in sechsstelliger Höhe aus Wie die Aichacher Polizei am Abend auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, entstand an der Holzhäckselmaschine Totalschaden. Ersten Schätzungen zufolge liegt er im niedrigen sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache lagen am Freitagabend noch keine Informationen vor. (nsi)

