Während einige Feuerwehren im Landkreis Aichach-Friedberg Nachwuchsprobleme haben, ist das in Sielenbach kein Thema. Hier engagieren sich genügend Ehrenamtliche in der Feuerwehr. Auch die Gründung einer Jugendfeuerwehr nimmt konkrete Züge an.

Thomas Weinmüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sielenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis