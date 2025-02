Film über den Weihnachtsmarkt im französischen Laval beim Seniorennachmittag

Mit 80 Gemeindemitgliedern war der Seniorennachmittag, zu dem die Pfarrgemeinden Sielenbach und Wollomoos und Pater Norbert Rasim eingeladen hatten, wieder sehr gut besucht. Helmut Friedl zeigte einen Film über den Weihnachtsmarkt in Laval/Frankreich, mit dem der Regierungsbezirk Schwaben seit mehreren Jahrzehnten einige Partnerschaften mit Gemeinden im Departement Mayenne pflegt. Sielenbach hat seit langem schon eine Partnerschaft mit St. Fraimbault und war selbst mit einem Stand am Weihnachtsmarkt vertreten. Höhepunkt war das Konzert in der Kathedrale von Laval mit dem Landfrauenchor Wittelsbacher Land unter Leitung von Rupert Reithberger mit anderen beteiligten Gruppen aus dem Regierungsbezirk Schwaben.

Icon Vergrößern Die „Alto-Strolche“ aus Altomünster und Umgebung führten einige moderne Tänze und Showeinlagen vor. Foto: Thomas Weinmüller Icon Schließen Schließen Die „Alto-Strolche“ aus Altomünster und Umgebung führten einige moderne Tänze und Showeinlagen vor. Foto: Thomas Weinmüller

Die rund 25 in rot und weiß gekleideten „Alto-Strolche“ aus Altomünster und Umgebung sind zwischen fünf und 14 Jahre alt. Sie führten einige moderne Tänze und Showeinlagen vor, wobei die Akrobatik auch nicht fehlen durfte und sorgten somit für mächtig Stimmung im Saal. Für den Service im Saal waren neben den Kräften der beiden Pfarrgemeinderäte auch drei Firmlinge verantwortlich. Pater Rasim und seine Firmhelfer haben es den Firmlingen unter anderem zur Aufgabe gemacht, eine gute Tat zu leisten und sich bei verschiedensten sozialen und kirchlichen Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde zu engagieren. Ramona Morhart, Lisa Schallmair und Lucia Herb haben sich für den Seniorennachmittag entschieden.

Der nächste Seniorennachmittag findet am Mittwoch, 12. Februar, um 14 Uhr im Pfarrheim statt. Dann wird Hans Kreppold aus Altomünster zu Gast sein und alle unter dem Motto „Aufspuin bei de Senioren“ zum gemeinsamen Singen einladen.