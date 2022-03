Ukraine-Hilfskonvoi aus Friedberg und Sielenbach: Fahrer erleben Bewegendes

Plus 16 Tonnen Hilfsgüter wurden in Friedberg und Sielenbach für die Ukraine gesammelt. 17 Fahrer brachten sie zur Grenze. Von dort nahmen sie Flüchtlinge mit.

Mit 16 Tonnen Hilfsgütern aus Sielenbach und Friedberg war am Freitag ein Konvoi aus acht Transportern zur polnisch-ukrainischen Grenze gestartet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kamen die 17 Fahrer wohlbehalten nach Hause zurück. Dort erzählten der Friedberger Martin Maron, Initiator des Konvois, und Stephan Kreppold aus Sielenbach unserer Redaktion von ihren Erlebnissen auf der Fahrt.