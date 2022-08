Fünf Sielenbacher verreisen mit Kanone nach Österreich

Plus Fünf Sielenbacher haben vor Kurzem eine abenteuerliche Reise in den Pinzgau nach Österreich unternommen. Mit im Gepäck: die Kanone ihres Vereins.

Mit ungewöhnlichem "Gepäck", nämlich einer Kanone, machte sich eine Abordnung aus Sielenbach vor Kurzem auf den Weg in den Pinzgau. Dort feuerte sie mehrere Schüsse aus der Kanone ab.