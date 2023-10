Sielenbach

vor 2 Min.

Fulminanter Auftakt der "Woche der Kirchenmusik" in Maria Birnbaum

Plus Das Eröffnungskonzert der vierten "Woche der Kirchenmusik" in der Sielenbacher Wallfahrtskirche sorgt für ein volles Gotteshaus und Standing Ovations beim Publikum.

Von Manuela Rieger Artikel anhören Shape

Die Kirchen leisten einen großen Beitrag zum kulturellen Leben im Wittelsbacher Land. Darunter auch die regelmäßige Konzertreihe "Woche der Kirchenmusik" in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum, die sich großer Beliebtheit erfreut – weit über die Grenzen der nahen Stadt Aichach und der Gemeinde Sielenbach hinaus, wie an den Autokennzeichen erkenntlich wurde. Die weite Anreise sollte sich gelohnt haben: Das Publikum war begeistert vom Eröffnungskonzert der Kirchenmusik in Sielenbach. Der Kammerchor der Kirche, das Projektorchester und Solisten brachten Leopold und Wolfgang Mozart, Joseph Haydn und J. S. Bach unter kräftigem Applaus zu Gehör.

Sopranistin Pollak singt sich in die Herzen des Publikums

"Jauchzet Gott in allen Landen" – so lautete das Entree der Musikwoche. Und gleich kam sie ins Spiel: Marie-Sophie Pollak. Mit ihrer kraftvollen, tragfähigen Sopranstimme sang sie sich sofort in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Pollak arbeitete in ihrer noch jungen Karriere schon mit zahlreichen namhaften Dirigenten, wie Kent Nagano, Thomas Hengelbrock, Sir Roger Norrington oder Gianluca Capuano. Bei Johann Sebastian Bachs bekannter Solokantate betörten schon die ersten Töne der Trompete von Anton Rast und der glockenhelle Gesang von Sopranistin Pollak und kündeten den ersten Satz mit sattem Klang und Jubel. Die Solistin zauberte jede Nuance wie einen Diamanten klar und strahlend hervor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen