Gebürtiger Sielenbacher baut Rollstühle für Kinder in Uganda

In einem Therapiezentrum bekommen monatlich 700 bis 800 Kinder mit einer Behinderung Unterstützung. Michael Arzberger hilft ihnen etwa dabei, wieder mobiler zu sein.

Michael Arzberger, gebürtiger Sielenbacher, Straßenbauer und Architekt, arbeitet und lebt seit Mitte vergangenen Jahres in Uganda - der "Perle Afrikas", wie er selbst sagt. Sein Architekturstudium sowie die Bekanntschaft mit dem Engländer Steve Williams haben ihn erst nach Südafrika und schließlich nach Uganda geführt. Hier entstand in den letzten Jahren unter der Leitung von Steve Williams ein Therapiezentrum für Kinder mit Behinderungen, wo Arzberger nicht nur beim Bau der Gebäude unterstützt, sondern auch Rollstühle, Gehhilfen und Prothesen für die Kinder entwickelt und baut.

Menschen mit Behinderung werden in Uganda oft ausgeschlossen

In Uganda werden körperliche und geistige Behinderungen zumeist von den Menschen als "Rache Gottes" betrachtet, erklärt Arzberger. Sie werden daher vom Leben der Gesellschaft weitgehend ausgeschlossen. Entsprechend gibt es kaum Möglichkeiten der Schulbildung. Inklusion ist ein Fremdwort und Hilfsmittel sind kaum zu bekommen. Auf diese Missstände aufmerksam wurde Steve Williams, da sein Sohn mit einer Behinderung zur Welt kam. Auf dem Gelände einer alten Ferienanlage entstand so das Kyaninga Child Development Center im Westen Ugandas.

Seit Mitte 2021 lebt der 33 Jahre alte Michael Arzberger, gebürtiger Sielenbacher, in Uganda und unterstützt dort Kinder mit Behinderung. Foto: Alice Lauria

Dieses Therapiezentrum für Kinder mit Behinderung arbeitet monatlich mit 700 bis 800 Kindern in der Stadt Fort Portal und den umliegenden Dörfern. Das Zentrum bietet den Kindern Logopädie, Physiotherapie, Verhaltenstherapie, Ernährungsprogramme, Hydrotherapie sowie Epilepsieprogramme. Außerdem helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort mit Sozialarbeit und Kundenbetreuung und sind besonders aktiv in der Aufklärungsarbeit, um der Bevölkerung die Angst und den Aberglauben vor körperlichen und geistigen Behinderungen zu nehmen. All diese Angebote werden den Kindern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Einwohner Ugandas sind altersmäßig die jüngste Bevölkerung der Welt. Von den rund 47 Millionen Menschen in Uganda sind die Hälfte jünger als 15 Jahre. Bei 8,2 Prozent Menschen, die hiervon mit Behinderung leben, ist somit der Anteil an Kindern mit Behinderung besonders hoch, wie Michael Arzberger erklärt. Der 33-jährige Sielenbacher leitet seit vergangenem November das Projekt Kyaninga Mobility. Hier entwickelt er gemeinsam mit zwölf Angestellten Rollstühle, Gehhilfen und Prothesen sowie weitere Hilfsmittel, welche in Uganda durch hohe Importzölle für die größtenteils sehr arme Bevölkerung unerschwinglich sind. Die Alternative wären günstigere in Asien gefertigte Rollstühle, welche für das Gelände in Fort Portal mit Steppe und Regenwald völlig ungeeignet wären und deren Ersatzteile in Uganda praktisch nicht zu bekommen sind, wie Arzberger berichtet.

Michael Arzberger arbeitet bei seinen Rollstühlen vor allem mit Bambus

Somit fertigt Arzberger die Rollstühle und Hilfsmittel ausschließlich aus regionalen Materialien. Bambus ist hierbei das wichtigste Material. Außerdem wird Stahl eines örtlichen Stahlherstellers verwendet. Reifen und Bremsen werden aus simplen Fahrradteilen hergestellt. In der Herstellung wird flexibel auf unterschiedliche Formen der Behinderung und individuelle Bedürfnisse des jeweiligen Kindes eingegangen, was die Rollstühle zu Unikaten macht. Finanziert wird das Projekt ausschließlich aus Spenden, denn die Regierung in Uganda unterstützt die Arbeit im Therapiezentrum nur verbal.

Auch eine inklusive Modellschule ist Teil des Zentrums. Für diese und das Therapiezentrum werden noch neue Räumlichkeiten benötigt. "Der Fortschritt dieser Maßnahmen ist stark von Spendengeldern abhängig", sagt Michael Arzberger. Die Energiebauern rund um Sepp Bichler aus Sielenbach unterstützen Arzberger und Williams bereits tatkräftig bei diesem gemeinnützigen Projekt. "Ich habe die Zeit und die Möglichkeit, solche Projekte zu unterstützen. Man sieht einfach wie man das Leben der Menschen dort mit einfachen Sachen positiv beeinflussen kann", erklärt Michael Arzberger seine Motivation, die ihn nach Uganda geführt hat. "Die Belohnung ist, dass man weiß, man hat den Kindern ein besseres Leben ermöglicht." Mindestens noch ein Jahr wird er In Uganda bleiben.

Spendenkonto: Wer das Kyaninga Child Development Center unterstützen möchte, kann dies unter: Spendenkonto Bauen für Orange Farm e.V. Stadtsparkasse München; IBAN DE03 7015 0000 0909 1242 73 BIC SSKMDEMMXXX (mit Spendenquittung)