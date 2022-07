Gemeinde Sielenbach führt Zuckerl für die Mitarbeiter ein

Plus Der Gemeinderat Sielenbach beschließt, eine betriebliche Krankenversicherung und Dienstrad-Leasing für Mitarbeiter einzuführen. Es geht um Attraktivität.

Die Gemeinde als attraktiver Arbeitgeber: Das war der Grundgedanke hinter zwei Entscheidungen des Sielenbacher Gemeinderates in der Sitzung am Mittwoch. Die Gemeinde wird für ihre Beschäftigten eine betriebliche Krankenversicherung einführen und sie bekommen die Möglichkeit, Diensträder über einen Leasingvertrag zu kaufen.