Sielenbach

vor 17 Min.

Gemeinde Sielenbach will sich gegen massive Strompreis-Erhöhung wehren

Plus Sielenbach soll ab kommendem Jahr deutlich mehr für Strom bezahlen: Zehn mal so viel als bisher. Das will sie nicht hinnehmen. Was der Gemeindetag dazu sagt.

Von Gerlinde Drexler

Bürgermeister Heinz Geiling war richtig sauer: "Das hat mit einer Erhöhung nichts mehr zu tun, sondern ist ein explosionsartiger Anstieg." Der Grund für seinen Ärger: Der Arbeitspreis für Strom steigt für seine Gemeinde Sielenbach ab 2023 von aktuell knapp fünf Cent auf durchschnittlich 50 Cent pro Kilowattstunde an. Das will der Gemeinderat nicht so einfach hinnehmen. In der Sitzung am Mittwoch beschloss er, sich dagegen zu wehren. Auch andere Gemeinden im Wittelsbacher Land suchen nach Alternativen, um den Stromverbrauch zu senken.

