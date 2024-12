Gemeinderat berät über Bebauungsplan „An der Lichtstraße“

Schnell abgehandelt hatte der Sielenbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch die Tagesordnung. Er behandelte vor allem die Stellungnahmen für die Änderung des Bebauungsplans „An der Lichtstraße“ und einen Bauantrag.

Einzige Besonderheit bei den Stellungnahmen war ein Hinweis des Wasserwirtschaftsamtes. Die Niederschlagswasser-Beseitigung im Gewerbegebiet „An der Lichtstraße“ werde seit Jahren ohne wasserrechtliche Erlaubnis betrieben. Das Amt empfahl der Gemeinde, den raschen Abschluss des bereits seit 1999 laufenden wasserrechtlichen Verfahrens zu betreiben oder bei der Kreisverwaltungsbehörde eine Zulassung des vorzeitigen Beginns zu beantragen. Den Hinweis werde die Verwaltung berücksichtigen, sagte Bürgermeister Heinz Geiling. Er habe jedoch keine Auswirkung auf die Änderung des Bebauungsplans, dessen Satzung der Gemeinderat beschloss.

Drei mal fünf Meter groß soll ein Stahlbalkon werden, der im Finkenweg an ein Wohnhaus angebaut werden soll. Weil die westliche Außenwand des Gebäudes an der Baugrenze steht, liegt der geplante Balkon mit drei Metern vollständig außerhalb der Baugrenze. Die notwendige Befreiung konnte aus Sicht der Verwaltung erteilt werden, weil keine Grundzüge der Planung berührt werden. Außerdem hatten die Nachbarn die Bauvorlagen mit unterschrieben. Der Gemeinderat schloss sich der Sicht der Verwaltung an.

Spende Der Krieger- und Soldatenverein spendete 300 Euro an die Gemeinde. Diese stockte die Summe auf insgesamt 800 Euro auf und überwies das Geld an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Neujahrsanschießen Am Mittwoch, 1. Januar, findet das Neujahrsanschießen um 15 Uhr in Sielenbach auf dem Dorfplatz statt.