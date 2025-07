Geräte-Turnabzeichen für Kinderturnen des TSV

Das Kinderturnen des TSV Sielenbach konnte nun 22 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren mit dem Geräteturn-Abzeichen auszeichnen. Sie mussten dafür unterschiedliche Übungen im Bodenturnen, am Barren, am Reck und am Schwebebalken einstudieren, beispielsweise Standwaage, Rad, Radwende oder Scherhandstand. Unterstützt und vorbereitet wurden sie auf die Prüfung von Getraud Beller, die schon einige Jahrzehnte für das Kinderturnen in Sielenbach zuständig ist, und Güsi Schneider.

