Sielenbach

vor 32 Min.

Gibt es einen Blindflug bei der Genehmigung von Freiflächenanlagen?

Plus Auf der Bürgerversammlung in Sielenbach kritisieren Landwirte, dass der Gemeinderat sich gegen einen Kriterienkatalog ausgesprochen hat.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Schwer enttäuscht war Michael Lutz, dass der Sielenbacher Gemeinderat sich in seiner Sitzung kürzlich gegen einen Kriterienkatalog für Photovoltaikanlagen entschieden hatte (wir berichteten). In der Bürgerversammlung am Mittwoch hielt er ein leidenschaftliches Plädoyer für die Landwirtschaft und fragte sich, ob Landwirte in zehn Jahren noch Flächen auf der Südseite bewirtschaften werden. Rund 60 Besucherinnen und Besucher waren zu der Versammlung gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen