Hämmern, schweißen, schrauben: Die Vorbereitungen für das Autocross laufen

Plus In diesem Jahr läuft die traditionelle Rallye bei Sielenbach bereits Ende Juli. Die Fahrer sind deshalb schon fleißig am Vorbereiten.

Von Thomas Weinmüller

Seit mehreren Wochen wird in Sielenbach und der näheren Umgebung fleißig geschraubt, gehämmert, gesägt und an Autos geschweißt. Auch die Schrottteile sammeln sich wieder in den Hofeinfahrten. Nein, es ist keine größere Schrottsammlung in Sielenbach geplant, sondern die Mitglieder des Motorsportclub Sielenbach bereiten sich eifrig auf das diesjährige Autocross vor. Dieses wird in diesem Jahr schon am 30. Juli auf einem abgeernteten Acker nahe Schafhausen stattfinden.

Geschichte des Autocross geht auf Jugendliche 1977 zurück

„So früh waren wir noch nie dran mit dem Autocross“, sagt Manuel Wörle, der mit 47 Jahren in diesem Jahr der Älteste im Fahrerfeld sein wird und dem wir beim „Ausschlachten“ seiner Fahrzeuge in der Garage in Am Weiherbach über die Schulter schauen durften. Seinen Ursprung hat das jetzige Autocross einigen Jugendlichen am Kirchweihsonntag 1977 zu verdanken, die sich mit ihren Fahrzeugen sich ein Rennen auf einem Acker lieferten. Deswegen wurde dieses Ereignis in den darauffolgenden Jahren auch „Kirchweihrallye“ genannt. Da es zur Kirchweih im Oktober früh dunkel wird und das Wetter nicht beständig ist, hat man den Termin für das Autocross in den letzten Jahren in den September und auch schon in den August vorgezogen. Der Termin im Juli kommt nun zustande, weil Martin Echter, der erneut seinen Acker zur Verfügung stellt, bereits im August mit dem Wiederanbau beginnen möchte.

