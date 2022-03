Sielenbach

06:00 Uhr

Hilfstransport fährt in die Ukraine: "Bereitschaft zu geben ist überwältigend"

Plus Auf Initiative der Feuerwehr kommen in Sielenbach viele Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine zusammen. Am Freitag fahren fünf Fahrzeuge los.

Von Alice Lauria

Polnische Arbeitskollegen dachten nach dem Angriff auf die Ukraine darüber nach, zum Helfen an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. Als der Sielenbacher Andreas Kreutmeier das hörte, war sofort die Idee geboren, sich zu beteiligen. Er teilte den Plan in der Chatgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Sielenbach und bekam sofort Zustimmung von allen Seiten. Auch für Kommandant Bernhard Bichler war klar, dass sich die Feuerwehr beteiligt. Die Feuerwehr organisierte eine Spendensammlung. Dabei kam so viel zusammen, dass am Freitag nicht wie geplant zwei, sondern fünf Fahrzeuge vollgepackt Richtung Ukraine aufbrechen.

