Im April starten die Arbeiten an der Brücke nach Schafhausen

An der Brücke in Schafhausen laufen die Vorbereitungen für den Neubau. Bürgermeister Heinz Geiling berichtete in der Bürgerversammlung, dass Spülbohrungen gemacht und Abwasserrohre neu verlegt werden. Wegen des hohen Wasserstandes der Ecknach sei das nicht so einfach. Rund eine Million wird der Neubau der Ecknachbrücke samt Geh- und Radweg sowie Verbreiterung der Straße kosten.

Ab 22. April soll die Baumaßnahme starten. Im Vorfeld kündigte Geiling eine Infoveranstaltung für die Schafhausener an. Dabei geht es um die Verkehrsführung, weil die Brücke für rund ein halbes Jahr gesperrt wird. Der Abschluss der Arbeiten ist für Oktober/November geplant. Die Frage von Altbürgermeister Martin Echter, ob der Durchlass an Brücke größer wird, nahm Geiling auf. Sollte er größer werden, wäre der Rückhalt zwischen Schafhausen und Tödtenried nicht mehr da und Sielenbach schneller unter Wasser, hatte Echter gewarnt.

Sind die Sielenbacher Kanalgebühren zu hoch?

Kanalgebühren Angesichts steigender Kosten fragte sich Stefan Hanser, ob es wirklich zwingend erforderlich sei, dass die Gemeinde die Kanalgebühren in dieser Höhe umlegt. Die Kommune dürfe hier kein Guthaben anhäufen, sagte Geiling. Er hielt die Erhöhung auf 2,92 Euro pro Kubikmeter Abwasser für „verkraftbar“. Bei der Grundsteuer, die Hanser ebenfalls ansprach, wies der Bürgermeister darauf hin, dass die Gemeinde den Hebesatz von 350 auf 210 Punkte gesenkt habe, um Belastungen zu vermeiden.



Wege ausbessern Der Weg vom Dorfplatz zum Sportplatz müsste an manchen Stellen ausgebessert werden, sagte Christine Wenger. Der Bürgermeister nahm das auf. Klären will er, wer für den Fußweg an der Obermühle zuständig ist. Das Stück nach der Brücke sei beim Regen „ein richtiger Batz“, hatte Erwin Speckner mitgeteilt. Laut Stephan Kreppold, Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, ist das ein nicht ausgebauter Feld- und Waldweg und fällt damit in die Zuständigkeit der Anwohner.



Geh- und Radweg Vorsichtig optimistisch ist der Bürgermeister geplanten Geh- und Radweg von Klingen nach Sielenbach: „Der Aichacher Stadtrat hat es nicht ganz eingestampft.“ Einen Baubeginn 2026 hält er jedoch für „sehr sportlich“. Er hält 2027 für realistischer. Ziel sei es, heuer einen Förderantrag zu stellen. Im Zuge der Maßnahme will das Staatliche Bauamt die Kurve im Bereich von Blumenthal entschärfen und eine Querungshilfe einbauen.



Gewässerpflege Martin Echter aus Schafhausen interessierte, ob geplant sei, die Ecknach wieder auszubaggern, weil sie immer breiter werde. Geiling wird das weitergeben.



Aichacher Straße Auf Höhe des Abzweigs Am Weiherbach fahren die Fahrzeuge laut Hans Breitsameter oft mitten auf der Straße fahren. Er regte an, die Mittellinie zu verlängern.