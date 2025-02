Im Sielenbacher Pfarrheim trifft Mexiko auf den Weltraum

Der Frauenfasching der Pfarrgemeinden Sielenbach und Wollomoos im Pfarrheim in Sielenbach war wieder ein voller Erfolg. Wie in den vergangenen Jahren hatte jede Pfarrgemeinde ein eigenes Motto, das die andere Pfarrei vorab nicht erfahren sollte. Die Sielenbacher Damen wählten dabei das Motto „Weltraum“, während die Wollomooserinnen dies etwas feuriger mit „Mexiko“ angingen. Bei Bier, Wein, Spritz mit Aperol und musikalischer Unterhaltung von Robert Echter feierten beide Parteien ausgelassen bis in die Nacht hinein.

