Im Tödtenrieder Kindergarten gelten ab Herbst neue Öffnungszeiten

Plus Im Kindergarten "Unterm Apfelbaum" im Sielenbacher Ortsteil Tödtenried gelten ab September neue Öffnungszeiten. Die Gemeinde kommt damit einem Wunsch der Eltern nach.

Ab September gelten im Kindergarten „Unterm Apfelbaum“ im Sielenbacher Ortsteil Tödtenried neue Öffnungszeiten. Der Gemeinderat stimmte der Änderung in seiner Sitzung am Mittwoch zu. Für das Mittagessen, das dann ebenfalls angeboten werden wird, investiert die Gemeinde zusätzlich.