Sielenbach

vor 33 Min.

In der Klostergaststätte in Sielenbach gibt es nun griechische Spezialitäten

Athanasios und Katerina Dalanikas eröffneten das griechische Spezialitätenrestaurant Mykonos in der Klostergaststätte in Sielenbach.

Plus Die Zeiten von Pizza und Pasta sind vorbei. In die Klostergaststätte bei Maria Birnbaum in Sielenbach sind griechische Wirtsleute eingezogen.

Von Gerlinde Drexler

Ein neuer Pächter ist in die Klostergaststätte bei Maria Birnbaum in Sielenbach eingezogen. Anstelle von Pizza gibt es dort nun griechische Spezialitäten. Sie werden serviert von Katerina und Athanasios Dalanikas, die ihr Restaurant im Schatten der Wallfahrtskirche Mykonos getauft haben. Der Wirt ist erst vor acht Jahren nach Deutschland gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen