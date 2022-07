In der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum erklingen jüdische und islamische Musik

Plus Die Woche der Kirchenmusik in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum konzentriert sich auf die Vielfalt der Religionen. Das Programm ist bunt.

Einen neuen Ansatz verfolgt die "Woche der Kirchenmusik", die im Juli zum dritten Mal in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach stattfinden wird. Sie konzentriert sich auf die Vielfalt der Religionen. Deshalb wird nicht nur Musik der verschiedenen christlichen Kirchen, sondern auch jüdische und islamische religiöse Musik zu hören sein.