International bekannte Sopranistin singt in Maria Birnbaum

Die Sängerin Marie-Sophie Pollak tritt bei der Woche der Kirchenmusik im Oktober in Sielenbach auf. Der Eintritt ist frei. Deshalb sind die Veranstalter auf Spenden angewiesen.

Zum inzwischen vierten Mal findet im Oktober die "Woche der Kirchenmusik" in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum unter dem Patronat des Deutschen Ordens statt. Die 2019 von Kirchenmusiker Rudolf Drexl gegründete Reihe hat sich im Veranstaltungskalender des Wittelsbacher Landes etabliert. Neben vier Konzerten werden auch alle Gottesdienste während der Festwoche vom 15. bis 22. Oktober anspruchsvoll und abwechslungsreich gestaltet. Der Eintritt ist frei, zur Finanzierung sind die Veranstalter allerdings auf Spenden angewiesen.

Denn es ist Ziel der „Woche der Kirchenmusik“, die historische und stilistische Vielfalt von Kirchenmusik nicht nur in Konzerten, sondern auch im Rahmen ihrer ursprünglichen liturgischen Funktion im Gottesdienst zu zeigen. So kommt unter anderem die Messe Basse von Gabriel Fauré aus dem Jahr 1881 oder einer Renaissance-Messe aus der Zeit der Vokalpolyfonie zur Aufführung.

Zum Abschluss wird die Paukenmesse von Haydn aufgeführt

Den Rahmen bilden die beiden Sonntagskonzerte am 15. und 22. Oktober mit zwei der großen Orchestermessen der Wiener Klassik: im Abschlusskonzert zum Beispiel mit der berühmten Paukenmesse von Joseph Haydn, die die Veranstalter als Höhepunkte der Woche bezeichnen.

Besonders stolz sind sie in diesem Jahr darauf, dass sie die international bekannte Sopranistin Marie-Sophie Pollak für die Woche der Kirchmusik gewinnen konnten. Sie arbeitete in ihrer noch jungen Karriere schon mit zahlreichen namhaften Dirigenten, wie Kent Nagano, Thomas Hengelbrock, Sir Roger Norrington oder Gianluca Capuano. In Sielenbach übernimmt die Sängerin die Sopran-Soli in allen Konzerten.

Im Eröffnungskonzert am 15. Oktober wird sie unter anderem die berühmte Motette „Exsultate, jubilate“ KV 165 von Wolfgang Amadeus Mozart singen. Bach-Liebhaber dürfen sich insbesondere auf das Mittwochskonzert am 18. Oktober freuen: Zwei Solo-Kantaten von Johann Sebastian Bach stehen auf dem Programm: „Jauchzet Gott in allen Landen“ BWV 51 für Sopran und Trompete sowie „Liebster Jesu, mein Verlangen“ BWV 32 für Sopran und Bass.

Das Samstagabendkonzert, 21. Oktober, wird auf vielfachen Publikumswunsch hin wieder der Gospelchor St. Severin aus Garching mit einem schwungvoll-jazzigen Programm bestreiten.

Spenden für die "Woche der Kirchenmusik" sind willkommen

Die Woche der Kirchenmusik steht den Veranstaltern zufolge für musikalischen Anspruch im liturgischen Kontext, aber auch für bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt. Nicht nur für die Gottesdienste, sondern auch für die vier Konzerte gilt „Eintritt frei“, was besonders Familien mit Kindern ansprechen soll. Die Woche wurde daher im Jahr 2022 als Leuchtturmprojekt durch das Leader-Programm der EU gefördert.

Die Finanzierung erfolgt nach wie vor ausschließlich durch Spenden großer und kleiner Förderer sowie die ehrenamtliche Mitwirkung vieler Helferinnen und Helfer aus dem Landkreis. Spenden jeder Höhe sind auf dem Spendenkonto des Deutschen Ordens, Stichwort „Woche der Kirchenmusik 2023“ (Raiffeisenbank Wittelsbacher Land DE07 7206 9155 0101 2556 22) willkommen, Spendenquittungen sind jederzeit möglich.

„Von der Region für die Region“ ist einer von sieben Punkten der strategischen Ausrichtung dieses Musikprojektes. Weitere Informationen gibt es unter www.woche-der-kirchenmusik-mbb.de.