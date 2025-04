Kinder bauen die Schöpfungsgeschichte nach

Beim Kindergottesdienst des Pfarrverbandes Altomünster-Sielenbach, der in St. Bartholomä in Wollomoos stattfand, drehte sich alles um die Entstehung der Erde. Pater Norbert Rasim erklärte dies anhand eines Globus. Das Orga-Team hatte einige farbige Tücher, die Erde, Himmel und Wasser darstellen sollten und viele kleine Figuren von Menschen und Tieren mitgebracht, mit denen die Kinder die Schöpfungsgeschichte am Altar nachbauen konnten. Sogar kleine Wolken aus Watte waren darunter. Als nach sieben Tagen Gott sah, das alles gut war, wurde am Ende der gelesenen Geschichte noch gemeinsam das Vater Unser gebetet.

