Sielenbach

vor 5 Min.

Kirchenmusik in Maria Birnbaum verbindet Menschen und Religionen

Plus Das erste interreligiöse Konzert in der Sielenbacher Wallfahrtskirche findet viel Publikum. Es lernt Lieder aus Judentum und Christentum kennen.

Von Manuela Rieger

Geistliche und spirituelle Musik kennt keine Grenzen. Wie in den verschiedenen Religionen mit Musik gebetet wird, konnte der Interessierte bei einem Konzert im Rahmen der Woche der Kirchenmusik in Maria Birnbaum in Sielenbach erfahren. Es war das erste interreligiöse Konzert in Maria Birnbaum überhaupt, das ein großes Publikum fand.

