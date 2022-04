Leben mit Lipödem: So helfen sich betroffene Frauen gegenseitig

Plus Obwohl die Betroffenen für die Erkrankung nichts können, kämpfen sie gegen Vorurteile. In der Selbsthilfegruppe „Lipo-Treff“ aus Sielenbach bekommen sie Unterstützung.

Eigentlich war es Zufall, dass Jasmin Urban von ihrer Krankheit erfahren hat. „Einerseits war ich erleichtert, aber es war auch ein Schlag“, sagt die 30-Jährige. Urban leidet unter der chronischen Erkrankung Lipödem. Vor allem Frauen sind von der Fettverteilungsstörung betroffen, bei der sich das Unterhautfettgewebe vermehrt und an bestimmten Körperstellen – meist an den Ober- und Unterschenkeln und im Hüftbereich – sammelt. Das Problem: Laien erkennen die Krankheit meist nicht. „Viele denken, man ist einfach faul und deshalb dick“, sagt Urban. „Aber das ist völliger Blödsinn.“