Kläranlagen-Anschluss Thema im Gemeinderat

Die Kosten für den Anschluss der Gemeinde Sielenbach an die Kläranlage Aichach sind Thema der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 15. Januar. Dabei geht es um die Abrechnung der Betriebskosten 2023 und die Vorauszahlung 2024. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht ein Antrag auf Erstattung der Instrumentenmiete. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde in der Schwaigstraße. (AZ)