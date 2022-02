Sielenbach

06:30 Uhr

Lagerhalle in den Angerwiesen: Sielenbach findet eine Alternative

In den Angerwiesen unweit des Ecknachtal in Sielenbach wollte ein Landwirt eine Lagerhalle bauen. Es scheint eine Alternative zu geben.

Plus Ein Landwirt hat eine Lagerhalle in den Angerwiesen bei Sielenbach geplant. Doch das ist zu nah am Ecknachtal. Jetzt tut sich eine Lösung auf.

Von Gerlinde Drexler

In den Angerwiesen im Bereich des Breitenwiesweges in Sielenbach überlegt ein Landwirt, eine landwirtschaftliche Lagerhalle für Stroh und Getreide zu bauen. Die Voranfrage sorgte bereits in der Januar-Sitzung des Gemeinderates für Diskussionen. Ebenso in der Sitzung am Mittwoch, wo die Mehrheit des Gremiums sich gut mit einen alternativen Standort anfreunden könnte.

