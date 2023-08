Sielenbach

Landfrauenchor nimmt mit emotionaler Messe in Maria Birnbaum Abschied

Plus Nach 30 Jahren endet die Geschichte des Wittelsbacher Landfrauenchors. Bei dem Gottesdienst in der Sielenbacher Wallfahrtskirche blieben nur wenige Augen trocken.

Die Geschichte des Wittelsbacher Landfrauenchors begann am 18. Januar 1994 und endete am vergangenen Samstag mit einem Abschiedsgottesdienst in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Fast dreißig Jahre galt der Chor unter der Leitung von Rupert Reitberger als musikalische Institution und Inspiration im Wittelsbacher Land - ein Inbegriff für Tradition, glasklare Stimmen und historisches Liedgut. Ob volkstümliche Weisen oder geistliche Gesänge, was von den zeitweise über 60 Damen aus dem gesamten Landkreis Aichach-Friedberg gesungen wurde, berührte die Ohren und die Seele. Im Abschiedsgottesdienst am Samstag sprach Pater Norbert Rasim ganz besonders von Freude und der Liebe, die "Sie mit Ihrem Chor verbreitet haben".

Die zuletzt aktuellen und auch viele ehemalige Sängerinnen kamen zum Abschiedsgottesdienst nach Sielenbach Foto: Alice Lauria

Viele verabschieden sich unter Tränen vom Landfrauenchor

Während des gesamten Gottesdienstes begleiteten die anwesenden ehemaligen und aktuellen Sängerinnen die Messe. Beim "Kyrie Eleison" vibrierte die Luft im Kirchenschiff des imposanten Sielenbacher Gotteshauses. Die Solistin Anita Gail gab zwei Stücke zum Besten, begleitet von Chorleiter Rupert Reitberger: "Meine Zeit" und als Untermalung während der Kommunion "s'is Feierobnd". Pater Norbert nahm auf ein Lied Bezug, welches in Wien, wo er einige Zeit tätig war, gerne gesungen wird - "Sag zum Abschied leise servus". Gemeint sei, dass ein Abschied auch Hoffnung auf ein Wiedersehen macht. Zum einen, weil man sich trotzdem sicher weiter treffen wird, und zum anderen, weil man sich spätestens nach dem Tod wiedersieht.

