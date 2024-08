Marcus Speckner bleibt Leiter der Tennisabteilung

Traditionell wird seit einigen Jahren die Jahreshauptversammlung der Abteilung Tennis des TSV Sielenbach mit dem Sommerfest verbunden. Rund 100 Mitglieder und Ihre Familien waren in die Stockhalle gekommen und wählten Marcus Speckner wieder zum Leiter der Abteilung.

Die Neuinvestitionen in dieser Saison hätten sich mit neuen Pfosten, Netzen und Ballkorb sehr in Grenzen gehalten und seien teilweise auch durch eine Spende der Energiebauern finanziert worden, teilte Speckner mit. Die Entwicklung des Mitgliederstandes sei sehr positiv. Vor allem der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter den derzeit 164 Mitgliedern ist in den vergangenen vier Jahren von 20 auf 30 Prozent gestiegen. Dies spiegelt sich auch in der Beteiligung am Wintertraining mit 26 Jugendlichen und dem diesjährigen Sommertraining mit 38 Kindern und Jugendlichen. Betreut wird die Nachwuchsarbeit unter Leitung von Robert Grimm derzeit von Theresa Höß, Corina Zappe und Josef Achter als ständige Trainer.

Zu den gesellschaftlichen Aktivitäten zählten vor allem die Teilnahme am Weihnachtsmarkt mit einem Gulasch- und Weinstand und das Fest des Burschenvereins, bei dem die Abteilung mit rund 60 Mitgliedern vertreten war. Ein besonderes Lob hatte Marcus Speckner noch für seinen Vater und Platzwart, Erwin Speckner. Die Plätze seien hervorragend präpariert und selbst nach der Überflutung durch den Starkregen innerhalb weniger Tage wieder bespielbar gewesen.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Abteilungsleiter Marcus Speckner, Stellvertreter Josef Achter, Schatzmeisterin Gabi Grieser, Schriftführerin Monika Riedlberger, Jungendwart Robert Grimm, Beisitzer Theresa Höß, Nick Kreppold, Karl Bayerl, Stefan Friedl, Kassenprüfer Alos Salvermoser, Josef Brandmeier, Platzwart Erwin Speckner, Pressewart Thomas Weinmüller.