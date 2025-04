Michael Ritter ist nun Ehrenvorsitzender des Partnerschaftsvereins

Führungswechsel beim Partnerschaftsverein in Sielenbach. Nach fast drei Jahrzehnten im Amt des Vorsitzenden wird Michael Ritter von der Mitgliederversammlung mit stehenden Ovationen verabschiedet. Der Partnerschaftsverein ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden. Neuer Vorsitzender ist Thomas Weinmüller.

48 Mitglieder, ein Viertel von derzeit 250 Mitgliedern, waren zur Versammlung gekommen. Michael Ritter ist ein Mann der ersten Stunde und Funktionär im Verein seit dessen Gründung im Jahr 1992. Angefangen als Schriftführer wurde er 1997 unter dem damaligen Bürgermeister Thomas Wörle zum Vorsitzenden gewählt und hatte das Amt seitdem inne. Unzählige Fahrten zur Partnergemeinde nach Frankreich, Gegenbesuche in Sielenbach, Boulemeisterschaften, Teilnahme am Weihnachtsmarkt und die Aufstellung des Eifelturms wurden von Ritter in den 28 Jahren seiner Amtszeit organisiert. Zur Seite stand ihm dabei immer Christa Ankner-Morice, die seit nun mehr 34 Jahren, also seit der Gründung des Vereins, das Amt der Schatzmeisterin ausübt und bei den Neuwahlen wiedergewählt wurde. Dem neuen Vorstand gehören außerdem an: Stellvertretende Vorsitzende Katrin Lingenberg, Schriftführerin Franziska Lutz, Beisitzer Gabi Bott (bisher 2. Vorstand), Helmut Friedl,, Verena Echter (neu), Simon Wagner (neu), Christian Ertl, Christoph Röhling, Kassenprüfer: Juli Finkenzeller, Manfred Morasch.

Icon Vergrößern Der neue Vorstand des Partnerschaftsvereins: (von links) Bürgermeister Heinz Geiling, Schatzmeisterin Christa Ankner-Morice, stellvertretende Vorsitzende Katrin Lingenberg, Vorsitzender Thomas Weinmüller und Schriftführerin Franziska Lutz. Foto: Ferryal Weinmüller Icon Schließen Schließen Der neue Vorstand des Partnerschaftsvereins: (von links) Bürgermeister Heinz Geiling, Schatzmeisterin Christa Ankner-Morice, stellvertretende Vorsitzende Katrin Lingenberg, Vorsitzender Thomas Weinmüller und Schriftführerin Franziska Lutz. Foto: Ferryal Weinmüller

Michael Ritter war es ein Bedürfnis, noch ein paar persönliche Worte die Anwesenden zu richten. In den meisten Vereinen würden sich Leute finden, die ein gemeinsames Interesse teilen, sagte er. „Wer Mitglied beim Partnerschaftskomitee wird, dem geht es dagegen nicht primär um das eigene Interesse, das eigene Hobby, die eigenen Vorlieben, sondern um das andere, das Neue, das Kennenlernen des Unbekannten.“ Wer sich darauf einlasse, der bringe bestimmte Wesensmerkmale wie Offenheit, Toleranz, Empathie, Herzlichkeit, Freundlichkeit, Zugewandtheit oder Gemeinsinn mit, war Ritters Erfahrung. Der scheidende Vorsitzende war sich sicher, dass die neu gewählte Vorstandschaft diese Attribute weiterverfolgen wird. Gerade in einer Zeit von geopolitischen Spannungen und Kriegen in der Welt sah er die Aufrechterhaltung dieser Freundschaften und der Völkerverständigung als sehr wichtig an.

Bürgermeister Geiling bedankte sich im Namen der Gemeinde beim langjährigen Vorsitzenden. „Ich bin damals frisch nach Sielenbach gekommen und sah es als gute Möglichkeit, über den Partnerschaftsverein in das Gemeindeleben eingebunden zu werden“, erinnerte sich Geiling. Zusammen mit Ritter war er über einige Jahre in der Vorstandschaft tätig. „Ihr habt als Verein, und vor allem Du als Vorsitzender in den vergangenen drei Jahrzehnten enorm viel investiert und unternommen, um diese Verbundenheit mit St. Frambault immer weiter zu festigen und auszubauen“. Als Dank überreicht Heinz Geiling einen Gutschein an Michael Ritter und seine Ehefrau, Sabine Ritter, bekam einen Blumenstrauß. Auch der Partnerschaftsverein hatte einige Geschenke parat. Er überreichte ihm ein Foto von der Jahreshauptversammlung im Jahr 1997, wo Michael Ritter das Amt des Vorsitzenden antrat und ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden des Vereins.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.