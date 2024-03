Sielenbach

vor 48 Min.

Minister kommt zum "Hackathon" an der Sielenbacher Mittelschule

Plus Fünf Schulklassen aus Sielenbach und Dasing lernen einen Vormittag lang Programmieren: Digitalminister Fabian Mehring ist mit dem Projekt "Baycode" zu Gast.

Von Alice Lauria

Etwas anderen Unterricht als sonst hatten fünf Schulklassen am Donnerstag an der Mittelschule Sielenbach: Sie lernten einen Vormittag lang, wie man Internetseiten erstellt. Möglich machte das das Programm "Baycode" des bayerischen Digitalministeriums. Es bietet kostenlose Programmierkurse für Kinder und Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren in Bayern an und soll junge Leute für digitale Technologien begeistern. Es richtet sich insbesondere an Mittelschulen auf dem Land. Experten der "ReDI School of Digital Integration" führen die Kurse durch. In Sielenbach war jetzt auch Digitalminister Fabian Mehring dabei.

Mehring sagte den Schülerinnen und Schülern: "Entscheidend ist, dass wir auf der Reise Richtung Zukunft nicht auf der Rücksitzbank sitzen bleiben, sondern selber fahren." In Sielenbach wurden am Donnerstag je eine sechste, siebte und achte Klasse sowie die neunte Klasse aus Sielenbach und eine neunte Klasse aus der Mittelschule Dasing an Computer und Laptops gesetzt. Mit Hilfe von drei Experten sollten sie bei dem sogenannten Hackathon Internetseiten zum Überbegriff Sport erstellen. Der Begriff Hackathon setzt sich zusammen aus "to hack = tüfteln" und "Marathon" und ist eine Veranstaltung, bei der innerhalb kürzester Zeit in kleinen, kreativen Gruppen und lockerer Atmosphäre an Problemen getüftelt wird.

