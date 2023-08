Nach vier Jahren Pause fährt Sielenbach wieder nach St. Fraimbault

Sielenbacher genießen trotz unwirtlicher Witterung ihren Aufenthalt in der Partnergemeinde St. Fraimbault. Sie genießen das Programm und ab und zu sogar die Sonne.

Groß war die Freude auf beiden Seiten, dass das Partnerschaftskomitee Sielenbach heuer endlich wieder eine Reise mit einem Bus in die Partnergemeinde St. Fraimbault antreten konnte. Denn immerhin lag die letzte Frankreichfahrt wegen der Corona-Zeit schon vier Jahre zurück. Auch das regnerische, kühle und windige Wetter an den meisten Tagen des Aufenthalts konnte der Freude und guten Stimmung keinen Abbruch tun.

Nach rund 14 Stunden Fahrt und etwas mehr als 1100 Kilometern traf der Reisebus mit zahlreichen Erwachsenen und Jugendlichen am Samstag des ersten Ferienwochenendes gegen 18 Uhr in St. Fraimbault ein. Die Gäste verbrachten den ersten Abend in ihren Gastfamilien. Der Sonntag startete mit einem Gottesdienst.

Sielenbacher schmücken Laterne anstelle des morschen Maibaums

Danach ging es zum Maibaum. Da der Alte morsch geworden ist, wurde kurzerhand eine Straßenlaterne zweckentfremdet und mit weiß-blauer Bänderung und Tafeln versehen, was dem Original aber sehr nahekam. Dort überreichte der Vorsitzende des Sielenbacher Partnerschaftskomitees, Michael Ritter, als Gastgeschenk einen prächtigen Bildband, gestaltet von Helmut Friedl, in dem die Geschichte der Partnerschaft der vergangenen zehn Jahre dokumentiert ist. Am Sportplatz fand am Nachmittag eine lustige Spiele-Olympiade mit gemischten Teams beider Gemeinden statt. Den Abend ließen Bayern und Franzosen bei einem kalten Buffet, musikalisch begleitet von einer jungen Sängerin aus St. Fraimbault, ausklingen.

Die Reisegruppe aus Sielenbach gruppierte sich zusammen mit ihren Freunden aus St. Fraimbault um den "neuen" Maibaum, für den kurzerhand eine Straßenlaterne zweckentfremdet wurde. Foto: Helmut Friedl

Am Montagmorgen machten sich die Mitglieder beider Vereine auf ans Meer in die Bretagne. Nach einer zweieinhalbstündigen Fahrt erreichten sie die Herberge auf einer felsigen Landzunge in Pléneuf-Val-André. Die Reise führte weiter zum Fort La Latte über der Steilküste des Ärmelkanals. Zurück in der Herberge wurden die für die Region berühmten "Moules Frites", eine Spezialität mit Miesmuscheln und Pommes, serviert.

Eine Muschelaufzucht am Meer beeindruckt die Gäste

Am dritten Tag ging es auf den Wochenmarkt von Pléneuf, wo es vielerlei regionale Köstlichkeiten von Austern und Krabben über würzigen Käse und knackigen Würsten bis hin zu Crêpes gab. Anschließend stand die Besichtigung einer Muschelaufzucht auf dem Programm. Auf einem Gefährt Marke Eigenbau tuckerten die Reisenden bei Niedrigwasser hinaus zu den Tausenden von Holzpfählen, an denen die Muscheln im ständigen Wechsel von Ebbe und Flut heranwachsen. Alle waren begeistert von der Führung, in der Zucht, Ernte und Vertrieb der kleinen Schalentiere erklärt wurden.

Sehr interessant war für die Sielenbacher Reisegruppe und ihre Freunde aus St. Fraimbault der Besuch einer Muschelzucht an der Küste der Bretagne. Foto: Helmut Friedl

Zurück am Strand konnte die am Vortag wegen Regens ausgefallene Tour zum Cap Fréhel nachgeholt. Der Wind blies kräftig, sodass die Steilküste mit der Meeresbrandung noch eindrucksvoller wirkte. Trotz erneut heftiger Regenfälle spazierten danach einige wetterfeste Bayern und Franzosen an der Strandpromenade von Val-André entlang. Nach dem Abendessen in der Herberge packte Simon Wagner aus Tödtenried sein Akkordeon aus. Neben gemeinsam gesungenen Liedern konnten die französischen Freunde einen bayerischen Volkstanz lernen.

An der Steilküste scheint endlich die Sonne

Am Donnerstag wurde in dem Hafenstädtchen Erquy Halt gemacht. Die Gäste wanderten zwei Stunden an der felsigen Steilküste mit ihrer bunt blühenden Erika- und Ginstervegetation entlang. Zu ihrer Freude schien gerade in diesen wenigen Stunden die Sonne, sodass atemberaubende Panoramablicke auf die bretonische Nordküste zu genießen waren. Abenteuerlich war der Spaziergang auch deswegen, weil der Wind Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde erreichte, weshalb man kaum auf den Beinen bleiben konnte. Aufgrund des danach einsetzenden Dauerregens entschieden die Verantwortlichen, nach St. Fraimbault zurückzufahren.

Auch der letzte Tag war sehr verregnet. Bei einer Führung in einer Papiermühle in Sainte-Suzanne, in der die manuelle Herstellung von Büttenpapier vorgeführt wurde, machte das nichts aus. Die Besichtigung des Ortes, der zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt, sowie der Burgruine war durch den Dauerregen erneut stark getrübt. Deshalb ging es früher als geplant zurück.

Beim Abschiedsabend in St. Fraimbault (von links) Gaby Bott, Christa Ankner-Morice, Michael Ritter, Marion Davoust (mit Lebensgefährte), Adeline Merienne, Alison Chemin mit Sohn Noah, Maggy Janvier, Annie Vovard, Valérie Moutel und Bürgermeister Thierry Moutel. Foto: Helmut Friedl

Beim Abschiedsabend im Gemeindesaal brachten Bürgermeister Thierry Moutel und die Komiteevorsitzenden Marion Davoust und Michael Ritter ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass weder die Corona-Pause, noch Regen, Wind und niedrige Temperaturen die Freundschaft schmälern konnten. Erst weit nach Mitternacht ging der Abend mit Musik und Tanz zu Ende.

Am nächsten Morgen traten die Sielenbacherinnen und Sielenbacher die Heimreise an. Am Nachmittag legten sie einen kurzen Stopp in Paris für eine Schiffstour auf der Seine vom Eiffelturm bis zur Kathedrale Notre Dame ein, ehe sie am Samstagmorgen gegen 3 Uhr etwas müde aber glücklich über die gelungene Reise wieder in Sielenbach eintrafen.