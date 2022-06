Notfall: Sielenbach will sich gegen Stromausfall schützen

Plus Gemeinde stellt dem Landkreis Aichach-Friedberg Ressourcen für die Entwicklung eines Notfallkonzeptes zur Verfügung.

Ein Hackerangriff auf den Stromversorger oder ein Unwetter, das Leitungen zerstört. Beides sind mögliche Szenarien für einen flächendeckenden Stromausfall. Die Gemeinde Sielenbach befürwortet die Einrichtung eines Führungsstabs auf kommunaler Ebene, der einen Notfallplan entwickelt und umsetzt. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch.