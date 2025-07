Pfarrfest und Patrozinium bei heißen Temperaturen

Die Pfarrgemeinde Sielenbach feiert nicht nur ihr Pfarrfest, sondern auch das Patrozinium der Pfarrkirche zu Ehren des Heiligen St. Petrus, der an diesem Tag seinen Namenstag hat. In der Predigt von Pater Norbert Rasim drehte sich diesmal alles um Blumen. „Heute machen wir ein wenig Blumenkunde“, so der Pater zu Beginn seiner Predigt. Dabei ließ er seine Gemeinde, und vor allem die vielen Kinder, erst einmal raten, um welche Blume es sich handelt, die auf einem Bild zu sehen war. Rund zwölf Blumen hatte er dafür ausgewählt und fast alle vwurden von den Kirchenbesuchern erkannt. So war zum Beispiel auch das Vergissmeinnicht dabei und Pater Norbert wollte damit sagen, dass diese Blume immer wieder an den Glauben an Jesus und die Verstorbenen erinnern sollte. Die Tulpe soll an die Form des Kelches erinnern. Musikalisch wurde der Patroziniumsgottesdienst vom Kirchenchor unter der Leitung von Josef Kirmeir umrahmt. Am Ende des Gottesdienstes, der in der kühlen Pfarrkirche stattfand, händigte Pater Norbert noch die Urkunde und Ehrennadel in Gold der Erzdiözese München-Freising an den Mesner Adolf Bauer für seine 70jährige Amtsausübung (wir berichteten) aus. Zum Abschluss des Gottesdienstes erhielten alle Kinder eine Blume gemalt auf einem Holzanhänger. Im Innenhof des Pfarrhofs wurden in den Morgenstunden und auch schon Tage davor mit einigen fleißigen Helfern Tische und Bierbänke aufgebaut, um gemeinsam unter den Klängen der Blaskapelle Sielenbach den Rollbraten mit diversen Salaten und kühle Getränke zu genießen. Kaffee und Kuchen wurde auch angeboten. Die Kinder hatten bei den heißen Temperaturen ihren Spaß an einer selbstgebauten Wasserrutsche, die kurzerhand am Tag zuvor noch am Hügel des Pfarrgartens aufgebaut worden war. Auch andere diverse Spiele wurden im Pfarrgarten angeboten.

