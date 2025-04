Schnuppertag für die Jugend bei der Feuerwehr

Zwischen den beiden Jungendfeuerwehren aus Sielenbach und Tödtenried soll eine gemeinschaftliche Kooperation durchgeführt werden, haben die Feuerwehren der Gemeinde Sielenbach beschlossen. Alle Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren erhielten deshalb eine Einladung zu einem Schnuppernachmittag von der Gemeinde.

Dem Aufruf der beiden Wehren folgten 36 Jugendliche, wobei der Anzahl der Mädchen bei 70 Prozent lag. „Ich bin überwältigt“, so Bürgermeister Heinz Geiling in seiner Begrüßung. Beide Wehren haben einen hohen Anteil an jungem ausgebildetem Personal, das nun durch die Jugendfeuerwehr noch einen weiteren Grundstock erhalten soll. Wie der Kommandant aus Sielenbach, Andreas Kreutmeier, und Mathias Mandt, Jugendwart aus Tödtenried, erklärten, sollen nicht nur gemeinsame Übungen im Vordergrund stehen, sondern auch Aktivitäten wie Eis essen, Zelten oder Ausflüge die Teambildung und gemeinsames Kennenlernen stärken.

Die Jugendlichen durften mit Wasser spritzen und auch einmal ausprobieren, wie schwer eine Atemschutzflasche auf dem Rücken sein kann. Foto: Thomas Weinmüller

Jugendwarte wurden in den beiden Gemeindeteilen auch schon gefunden und so werden in Sielenbach dies Antonia Bayerl mit Noah Kreppold und in Tödtenried Mathias Mandt mit Maximilian Frohnwieser sein. Am Schnuppertag hatte man nun mehrere Stationen aufgebaut, um den Inhalt und die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren näher kennenzulernen. So durften die Jugendlichen mit Wasser spritzen und auch einmal ausprobieren, wie schwer eine Atemschutzflasche auf dem Rücken sein kann. Auch der Umgang mit den digitalen Funkgeräten und einer Wärmebildkamera wurde den Jungfeuerwehrlern erklärt.

Die erste offizielle Übung der neu gegründeten Jugendfeuerwehren wird am Freitag, 25. April, um 16 Uhr in Sielenbach stattfinden. Regelmäßig wird man sich danach jeden letzten Freitagnachmittag im Monat treffen. Interessenten, die am Schnuppertag keine Zeit hatten, können sich gerne bei den Kommandanten oder Jugendwarten noch melden.

