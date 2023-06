Sielenbach

vor 16 Min.

Schrauben unter Autoreifen: Attacken vor dem Kinderhaus hören nicht auf

In Autoreifen von Erzieherinnen aus dem Kinderhaus in Sielenbach stecken immer wieder Schrauben.

Plus Immer wieder werden die Autos von Mitarbeiterinnen des Kinderhauses in Sielenbach beschädigt. Wer hinter den Aktionen steckt, ist ein Rätsel. Was die Gemeinde jetzt tut.

Von Gerlinde Drexler

Die Attacken hören nicht auf. Immer wieder liegen Schrauben unter den Autoreifen von Mitarbeiterinnen des Kinderhauses Sonnenschein in Sielenbach. Inzwischen gibt es schon mindestens zehn solcher Vorfälle. Wer dahintersteckt, bleibt weiterhin ein Rätsel. Längst ist die Polizei eingeschaltet.

Die Vorfälle waren am Mittwoch erneut Thema im Gemeinderat. Die Leiterin des Kinderhauses, Carolin Zehentbauer, berichtete, in einem Fall seien sogar Eltern betroffen gewesen seien. Jetzt will die Gemeinde weitere Maßnahmen ergreifen.

