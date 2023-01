Sielenbach

06:15 Uhr

Sielenbach begrüßt das neue Jahr vor 500 Zuschauern mit Donnerhall

Plus Beim Neujahrsschießen in Sielenbach wird es laut: 25 Kanonen und zehn Standböller sind zum Teil bis in die Nachbardörfer zu hören. 500 Zuschauer verfolgen das Spektakel.

Von Thomas Weinmüller

Bei strahlendem Sonnenschein fand nach zwei Jahren Pause wieder das Neujahrsschießen des Krieger- und Soldatenvereins Sielenbach statt. 25 Kanonen und zehn Standböller waren dabei zu hören und zu sehen. Schon am Silvesternachmittag begannen die Mitglieder mit dem Aufbau am Dorfplatz an der angrenzenden Wiese im Ecknachtal.

