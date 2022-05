Sielenbach

12:00 Uhr

Sielenbach bekommt eine öffentliche Toilette

Plus Bei der Bürgerversammlung in Sielenbach kann Bürgermeister Heinz Geiling diese frohe Botschaft verkünden. Was außerdem in der Gemeinde geplant ist.

Von Alice Lauria

Bereits in der Sielenbacher Bürgerversammlung 2019 war er das vorherrschende Thema: der Wunsch nach einer öffentlichen Toilette. Gemeinde und Kirchenverwaltung konnten sich lange nicht einigen, wo der beste Standort wäre und wer die Initiative ergreifen muss. Nun ist es beschlossen: Die öffentliche Toilette in Sielenbach kommt noch dieses Jahr. Diese frohe Botschaft verkündete Bürgermeister Heinz Geiling bei seiner ersten Bürgerversammlung vor knapp 30 Anwesenden im Sielenbacher Sportheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

